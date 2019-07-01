Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу

Для продления газопровода «Турецкий поток» в Южную Европу ЕС необходимо отказаться от политизации данного вопроса, пишет РИА Новости со ссылкой на посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, в случае отсутствия такой политизации, при наличии нормального, прагматичного подхода, где во главу угла будут поставлены экономика и интересы самой Европы, взаимные интересы, «всё получится».

Ранее российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем отметил готовность Москвы к продлению «Турецкого потока» на территории Европы.

Как отмечали в МИД России, для Москвы важно, чтобы проект газопровода получил поддержку ЕС.

Осенью 2016 года министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что Москва будет готова продлить «Турецкий поток» до ЕС только после получения от Брюсселя стопроцентных гарантий реализации проекта.