«Сближение произойдёт не сразу»: как будет развиваться сотрудничество России и Молдавии в сфере обороны
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Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя поездку министра обороны республики Павла Войку в Москву, заявил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнёрами «очень важно, очень ценно» для Кишинёва.
При этом политик пояснил, что из-за нейтрального статуса, закреплённого в Конституции Молдавии, республика может принимать участие в учениях и миротворческих операциях совместно с другими странами.
«Нейтралитет означает, что военные базы других государств не могут быть на территории Молдавии. Также, наши военнослужащие не могут участвовать в военных операциях в составе каких-либо блоков или объединений стран», — заявил Додон в эфире телеканала РТР-Молдова.
Напомним, 26 июля Войку побывал с визитом в Москве, где его принял российский коллега Сергей Шойгу. Министры обсудили перспективы сотрудничества стран в оборонной и военно-технических областях. Глава российского Минобороны выразил надежду на конструктивный диалог и решение вопросов безопасности двух государств.
Со своей стороны Войку отметил, что Россия является «надёжным союзником для Республики Молдова».
«И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то», — подчеркнул молдавский министр обороны. Он добавил, что Москва вновь доказала свой союзнический подход, поддержав действующее правительство республики и оказав ранее помощь в разрешении политического кризиса, разгоревшегося в Молдавии в начале лета.
Это первая встреча Шойгу с Войку в качестве главы молдавского Минобороны. Последний был назначен на эту должность 8 июня указом президента республики, сменив на этом посту Евгения Стурзу. Ранее Войку занимал должность советника Додона по особым поручениям.
Двустороннее движение
Напомним, в июне в Молдавии произошёл правительственный кризис. По итогам парламентских выборов, состоявшихся зимой, Демократическая партия потеряла большинство. Партия социалистов, поддерживающая курс Додона, и проевропейский блок Acum («Сейчас») не набрали большинство. В итоге социалисты и Acum смогли договориться о формировании правящей коалиции.
Однако Демократическая партия и её покровитель, олигарх Владимир Плахотнюк отказались признавать поражение и попытались вернуть власть при помощи неконституционных методов. Подконтрольный «демократам» Конституционный суд попытался распустить коалицию и назначить новые выборы. Это вызвало не только гневную реакцию в Молдавии, но и недоумение за рубежом — в оценках происходящего сошлись и Запад, и Москва. В результате, кризис был преодолён, а видные члены Демократической партии, включая самого Плахотнюка, покинули республику.
- Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа у здания правительства Молдавии в Кишинёве
- © © Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости
Находясь у власти, Демократическая партия проводила ярко выраженную антироссийскую политику, блокируя протесты главы государства. Так, именно «демократы» в прошлом году организовали высылку российских дипломатов из страны из солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Годом ранее Кишинёв выслал пятерых сотрудников российского посольства по собственной инициативе.
По оценкам экспертов, Демпартия предприняла эти такие шаги для того, чтобы подорвать любые попытки реставрации российско-молдавских отношений.
С 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках плана индивидуального партнёрства. Во время нахождения у власти в стране Демократической партии это эти связи заметно расширились — в прошлом году в Кишинёве было открыто бюро по связям НАТО.
Кроме того, молдавские военные активно привлекались к участию в учениях НАТО. Так, в 2017 году оппозиционное Додону правительство направило военнослужащих Нацармии для участия в натовских учениях Rapid Trident — 2017 на Украине. Президент заблокировал это решение, однако кабмин отказался выполнять указание главы государства.
В прошлом году молдавский парламент утвердил обновлённую Стратегию национальной безопасности, подразумевавшую ещё более тесное сближение с НАТО. В документе говорилось, что изменение обстановки в регионе и в мире стали стимулом для ориентации Молдавии на европейский курс развития, а также активизации связей с Североатлантическим альянсом. С Россией же предлагалось только «поддерживать диалог» для решения двусторонних вопросов.
Одним из главных вопросов российско-молдавской повестки в сфере безопасности остается ситуация в Приднестровье, где с 1990-х годов находится российский миротворческий контингент.
Среди политических сил Молдавии есть немало противников нахождения в регионе миротворцев из РФ. Так, в середине мая постоянная миссия Молдавии при ОБСЕ обратилась к странам-участницам организации с призывом обратить внимание на «незаконное» нахождение миротворческого контингента из России в Приднестровье. Об этом СМИ сообщила пресс-служба посольства Молдавии в Австрии.
Однако в Партии социалистов придерживаются другого мнения. Как ранее заявил Додон, миссия России в регионе является гарантом мира.
«Попытки ставить это под сомнение контрпродуктивны. Все это признают, все понимают, что без российских миротворцев не обеспечить мир и спокойствие на Днестре. Поэтому по поводу свертывания миротворческой операции не может быть никаких вопросов», — подчеркнул политик, выступая в прошлом году на пресс-конференции в Москве.
По мнению экспертов, многие члены молдавской Партии социалистов понимают, что одномоментный вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья может привести только к обострению ситуации в регионе.
«Поэтому в ближайшей перспективе вопрос нахождения российских миротворцев в регионе подниматься не будет. Тем более, часть миротворцев работает совместно с молдавскими и украинскими коллегами», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко.
«Процесс начат»
Как отмечают эксперты, пока нельзя говорить о том, что после отъезда из Молдавии Плахотнюка и потери Демпартией большинства в парламенте республика быстро восстановит ослабевшие связи с Россией и откажется от сближения с НАТО. Не следует забывать о том, что альянс партий, с которыми социалисты заключили коалицию, ориентирован на интеграцию Молдавии в западные институты.
В середине июля глава МИД Молдавии Николай Попеску встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Как говорится в сообщении пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства, министр «подчеркнул заинтересованность» Кишинёва в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с альянсом.
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- РИА Новости
- © Сергей Кузнецов
По мнению экспертов, в обозримом будущем в Молдавии будут развиваться оба политических вектора — восточный и западный. Однако в этом случае борьба будет вестись в гораздо более мягком и цивилизованном формате, чем это делала Демократическая партия.
«Скорее всего, мы будем наблюдать сложное диалектическое взаимодействие, при котором давление одних сил в коалиции будет уравновешиваться давлением других. Пока обе стороны не ищут поводов для конфликта и стремятся находить общие точки соприкосновения. Если будет происходить так и дальше, то коалиция будет укрепляться», — пояснил Шевченко.
По мнению эксперта, сейчас Кишинёв сможет совмещать и пророссийские, и проевропейские тенденции, так как левые и правые объединены целью выдавить коррупционеров из властных институтов страны.
Похожей точки зрения придерживается и директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
«Сегодня коалиция борется с общим врагом, а в будущем отношения в ней могут сохраниться, если она будет двигаться в сторону развития промолдавского курса. Это может выразиться в формировании правительства национального согласия, в котором будет многовекторное сотрудничество одновременно с Россией и с европейскими странами», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.
При этом нейтральный статус страны, закреплённый в Конституции, не позволяет ей вступать ни в ОДКБ, ни в НАТО, а также вести тесное практическое сотрудничество с военными блоками, напомнил эксперт.
«После того как Плахотнюк потерял бразды правления, российско-молдавские отношения активизировались, — считает Добромелов. — Молдавия всегда совмещала лояльность к России и к Западу, даже когда официальная риторика Кишинёва была резко антироссийской. Зато в то время в молдавском обществе росли симпатии к России, поскольку люди всё большее убеждались в том, что Москва никак не влияет на политику республики».
В свою очередь, Александр Шевченко подчеркнул, что встреча министров обороны Молдавии и России — позитивный шаг, учитывая то, что это первый подобный контакт за последние годы.
«Сближение между странами произойдёт не сразу, поскольку слишком велика инерция прежнего политического курса Кишинёва. Не следует ожидать, что уже завтра Россия и Молдавия начнут проводить совместные военные учения. Однако процесс, который работает на укрепление сотрудничества между странами, включая сотрудничество в сфере безопасности, уже начат», — подытожил эксперт.
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