«Сближение произойдёт не сразу»: как будет развиваться сотрудничество России и Молдавии в сфере обороны

Президент Молдавии Игорь Додон считает «очень важным» развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнёрами. Так он прокомментировал переговоры между министром обороны страны Павлом Войку и его российским коллегой Сергеем Шойгу. В свою очередь, Войку назвал Москву надёжным союзником Кишинёва. При этом Додон напомнил, что нейтральный статус страны, прописанный в Конституции, не ограничивает участие молдавских военных в совместных учениях с другими странами. Эксперты считают, что после поражения Демократической партии Владимира Плахотнюка в Молдавии будут развиваться два политических вектора — восточный и западный, а российско-молдавские связи будут постепенно восстанавливаться. Однако не следует рассчитывать на то, что республика откажется от партнёрства с НАТО, поскольку в правящей коалиции есть силы, ориентирующиеся на Европу, считают аналитики.

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя поездку министра обороны республики Павла Войку в Москву, заявил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнёрами «очень важно, очень ценно» для Кишинёва.

При этом политик пояснил, что из-за нейтрального статуса, закреплённого в Конституции Молдавии, республика может принимать участие в учениях и миротворческих операциях совместно с другими странами.

«Нейтралитет означает, что военные базы других государств не могут быть на территории Молдавии. Также, наши военнослужащие не могут участвовать в военных операциях в составе каких-либо блоков или объединений стран», — заявил Додон в эфире телеканала РТР-Молдова.

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Напомним, 26 июля Войку побывал с визитом в Москве, где его принял российский коллега Сергей Шойгу. Министры обсудили перспективы сотрудничества стран в оборонной и военно-технических областях. Глава российского Минобороны выразил надежду на конструктивный диалог и решение вопросов безопасности двух государств.

Со своей стороны Войку отметил, что Россия является «надёжным союзником для Республики Молдова».

«И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то», — подчеркнул молдавский министр обороны. Он добавил, что Москва вновь доказала свой союзнический подход, поддержав действующее правительство республики и оказав ранее помощь в разрешении политического кризиса, разгоревшегося в Молдавии в начале лета.

Это первая встреча Шойгу с Войку в качестве главы молдавского Минобороны. Последний был назначен на эту должность 8 июня указом президента республики, сменив на этом посту Евгения Стурзу. Ранее Войку занимал должность советника Додона по особым поручениям.

Двустороннее движение

Напомним, в июне в Молдавии произошёл правительственный кризис. По итогам парламентских выборов, состоявшихся зимой, Демократическая партия потеряла большинство. Партия социалистов, поддерживающая курс Додона, и проевропейский блок Acum («Сейчас») не набрали большинство. В итоге социалисты и Acum смогли договориться о формировании правящей коалиции.

Однако Демократическая партия и её покровитель, олигарх Владимир Плахотнюк отказались признавать поражение и попытались вернуть власть при помощи неконституционных методов. Подконтрольный «демократам» Конституционный суд попытался распустить коалицию и назначить новые выборы. Это вызвало не только гневную реакцию в Молдавии, но и недоумение за рубежом — в оценках происходящего сошлись и Запад, и Москва. В результате, кризис был преодолён, а видные члены Демократической партии, включая самого Плахотнюка, покинули республику.

Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа у здания правительства Молдавии в Кишинёве

© © Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Находясь у власти, Демократическая партия проводила ярко выраженную антироссийскую политику, блокируя протесты главы государства. Так, именно «демократы» в прошлом году организовали высылку российских дипломатов из страны из солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Годом ранее Кишинёв выслал пятерых сотрудников российского посольства по собственной инициативе.

По оценкам экспертов, Демпартия предприняла эти такие шаги для того, чтобы подорвать любые попытки реставрации российско-молдавских отношений.

С 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках плана индивидуального партнёрства. Во время нахождения у власти в стране Демократической партии это эти связи заметно расширились — в прошлом году в Кишинёве было открыто бюро по связям НАТО.

Кроме того, молдавские военные активно привлекались к участию в учениях НАТО. Так, в 2017 году оппозиционное Додону правительство направило военнослужащих Нацармии для участия в натовских учениях Rapid Trident — 2017 на Украине. Президент заблокировал это решение, однако кабмин отказался выполнять указание главы государства.

В прошлом году молдавский парламент утвердил обновлённую Стратегию национальной безопасности, подразумевавшую ещё более тесное сближение с НАТО. В документе говорилось, что изменение обстановки в регионе и в мире стали стимулом для ориентации Молдавии на европейский курс развития, а также активизации связей с Североатлантическим альянсом. С Россией же предлагалось только «поддерживать диалог» для решения двусторонних вопросов.

Одним из главных вопросов российско-молдавской повестки в сфере безопасности остается ситуация в Приднестровье, где с 1990-х годов находится российский миротворческий контингент.

Среди политических сил Молдавии есть немало противников нахождения в регионе миротворцев из РФ. Так, в середине мая постоянная миссия Молдавии при ОБСЕ обратилась к странам-участницам организации с призывом обратить внимание на «незаконное» нахождение миротворческого контингента из России в Приднестровье. Об этом СМИ сообщила пресс-служба посольства Молдавии в Австрии.

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Однако в Партии социалистов придерживаются другого мнения. Как ранее заявил Додон, миссия России в регионе является гарантом мира.

«Попытки ставить это под сомнение контрпродуктивны. Все это признают, все понимают, что без российских миротворцев не обеспечить мир и спокойствие на Днестре. Поэтому по поводу свертывания миротворческой операции не может быть никаких вопросов», — подчеркнул политик, выступая в прошлом году на пресс-конференции в Москве.

По мнению экспертов, многие члены молдавской Партии социалистов понимают, что одномоментный вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья может привести только к обострению ситуации в регионе.

«Поэтому в ближайшей перспективе вопрос нахождения российских миротворцев в регионе подниматься не будет. Тем более, часть миротворцев работает совместно с молдавскими и украинскими коллегами», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко.

«Процесс начат»

Как отмечают эксперты, пока нельзя говорить о том, что после отъезда из Молдавии Плахотнюка и потери Демпартией большинства в парламенте республика быстро восстановит ослабевшие связи с Россией и откажется от сближения с НАТО. Не следует забывать о том, что альянс партий, с которыми социалисты заключили коалицию, ориентирован на интеграцию Молдавии в западные институты.

В середине июля глава МИД Молдавии Николай Попеску встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Как говорится в сообщении пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства, министр «подчеркнул заинтересованность» Кишинёва в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с альянсом.

Российский миротворец на блокпосту

РИА Новости

© Сергей Кузнецов

По мнению экспертов, в обозримом будущем в Молдавии будут развиваться оба политических вектора — восточный и западный. Однако в этом случае борьба будет вестись в гораздо более мягком и цивилизованном формате, чем это делала Демократическая партия.

«Скорее всего, мы будем наблюдать сложное диалектическое взаимодействие, при котором давление одних сил в коалиции будет уравновешиваться давлением других. Пока обе стороны не ищут поводов для конфликта и стремятся находить общие точки соприкосновения. Если будет происходить так и дальше, то коалиция будет укрепляться», — пояснил Шевченко.

По мнению эксперта, сейчас Кишинёв сможет совмещать и пророссийские, и проевропейские тенденции, так как левые и правые объединены целью выдавить коррупционеров из властных институтов страны.

Похожей точки зрения придерживается и директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Сегодня коалиция борется с общим врагом, а в будущем отношения в ней могут сохраниться, если она будет двигаться в сторону развития промолдавского курса. Это может выразиться в формировании правительства национального согласия, в котором будет многовекторное сотрудничество одновременно с Россией и с европейскими странами», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

При этом нейтральный статус страны, закреплённый в Конституции, не позволяет ей вступать ни в ОДКБ, ни в НАТО, а также вести тесное практическое сотрудничество с военными блоками, напомнил эксперт.

«После того как Плахотнюк потерял бразды правления, российско-молдавские отношения активизировались, — считает Добромелов. — Молдавия всегда совмещала лояльность к России и к Западу, даже когда официальная риторика Кишинёва была резко антироссийской. Зато в то время в молдавском обществе росли симпатии к России, поскольку люди всё большее убеждались в том, что Москва никак не влияет на политику республики».

В свою очередь, Александр Шевченко подчеркнул, что встреча министров обороны Молдавии и России — позитивный шаг, учитывая то, что это первый подобный контакт за последние годы.