«Рекламно-пропагандистский ход»: в МИД РФ назвали провокацией молдавскую резолюцию о выводе миротворцев из Приднестровья

Генассамблея ООН приняла проект молдавской резолюции о выводе российских миротворцев из Приднестровья. В МИД России документ назвали «провокационным» и отметили его «рекламно-пропагандистский» характер. В Москве считают, что расположенный в стране с 1992 года контингент выводить преждевременно, поскольку без заключения прочных соглашений между Кишинёвом и Тирасполем это приведёт лишь к усугублению конфликта. Миротворческая операция доказала свою эффективность, что отмечает в том числе и президент Молдавии Игорь Додон.

Стремлением заработать политические очки перед выборами объяснили в МИД России молдавскую резолюцию, принятую Генеральной Ассамблей ООН.

«С трагических событий 1992 г. прошло не так и много времени, и тем удивительнее, что многие действующие политики, причем не только в Кишиневе, успели подзабыть тот непреложный факт, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье», — отметили в ведомстве.

Напомним, резолюция с призывом вывести из Приднестровья российский миротворческий контингент была принята 22 июня на пленарном заседании Генассамблеи ООН. Документ поддержали 64 государства, против выступили 14, 83 воздержались. Также было решено включить вопрос полного вывода иностранных войск с территории республики в предварительную повестку 73 заседания ассамблеи.

«Классический пример двойных стандартов»

Принятие данной резолюции подрывает «хрупкий прогресс», который был достигнут в последние месяцы в сближении Молдавии и Приднестровья, считают в МИД РФ. В министерстве подчёркивают, что в Кишинёве отсутствует единство по этому вопросу.

«Рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», — сообщается на сайте МИД.

Между тем Россия остаётся «привержена процессу политического решения приднестровской проблемы и является в нём одним из посредников и гарантов урегулирования», отметил в своей речи на Генассамблее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Хотел бы подчеркнуть, что данный регион является единственным в Восточной Европе, где — благодаря появлению российских войск — военные действия не возобновлялись», — добавил он.

Без учета мнения граждан

Разочарование российской стороны вызвал и тот факт, что проект резолюции не обсуждался, а его текст не корректировался с момента внесения молдавской стороной, отметил зампред России. Он также обратил внимание на большое количество стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые «не могут не понимать, что молдавская инициатива подрывает усилия, предпринимаемые в рамках этой организации». Б

Более того, представитель России отметил, что «в этой игре» вряд ли будет учтено мнение жителей региона.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter также подчеркнул, что Генеральная Ассамблея ООН, приняв резолюцию, проигнорировала точку зрения полумиллиона человек.

Призвав Россию вывести войска из Приднестровья, Запад и его союзники в ООН не спросили мнение полу-миллиона жителей непризнанной республики. А напрасно: этот вопрос не может быть решен без участия Тирасполя. А пока наши миротворцы - гаранты безопасности жителей Приднестровья. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июня 2018 г.

Между тем ранее Федерация профсоюзов Приднестровья собрала 85 тысяч подписей в поддержку российского миротворческого присутствия в стране.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT отметил важность сохранения в Приднестровье российских миротворцев.

По его мнению, резолюция была подготовлена «при поддержке США и стран НАТО» с целью присоединения Молдавии к Румынии, руководство которой периодически делает предложения об объединении этих государств. Именно идея объединения двух государств в своё время спровоцировала вооруженный конфликт в Приднестровье, преимущественно русскоговорящее население которого выступало против, напомнил депутал.

«Чтобы поглотить Приднестровскую Молдавскую Республику, нужно избавиться от всяких побочных свидетелей и тем более тех, кто будет препятствовать какому-то реваншу румынских унионистов в отношении Приднестровья. С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию», — заключил Затулин.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что вывод войск из Приднестровья может спровоцировать военные действия в регионе.

Также по теме «Вмешательство во внутренние дела»: почему правительство Молдавии готово отдать власть «иностранным силам» Президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT заявил, что ЕС вмешивается во внутренние дела республики. По его словам, правящая...

«С 1992 года, когда был введён контингент, установился зыбкий баланс сил, который позволяет сохранять мир. А если он будет удалён, возможно возобновление военных действий. Особенно этого опасаются в Приднестровье. Поэтому данное решение несколько путает ходы — сначала надо добиться установления более прочных отношений, каких-то соглашений между Молдавией и Приднестровьем, а потом говорить о выводе контингента», — считает сенатор.

Он также добавил, что реализация данных соглашений должна быть гарантирована всеми сторонами.

Резолюция «укладывается в канву геополитического противостояния» между Россией и рядом западных стран, считает президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов.

«В планах американцев и их союзников стоит не просто вывод российский войск, но и принуждение Приднестровья к капитуляции, расформированию своей государственности и, таким образом, полная зачистка, с точки зрения западников, всего постсоветского пространства», — пояснил он в беседе с RT.

«Пиар-ход»

По мнению министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновского, принятие этой резолюции — успех парламента, правительства и самого МИД Молдавии. В ходе интервью на телевидении министр дал комментарий касательно данного события.

«Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах», — заявил дипломат в эфире

Игорь Додон

globallookpress.com

Негативно воспринял разработанный молдавским парламентом проект резолюции и президент страны Игорь Додон. Он считает, что «миротворческая операция на Днестре — успешная» и призывает ничего не менять, а разговоры о выводе российских военнослужащих называет «пиар-ходом».

«Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьёзно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев»,— рассказал Додон.