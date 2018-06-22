Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из Приднестровья

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Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.
Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из Приднестровья
  • © MIKE SEGAR
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, документ поддержали 64 государства, против выступили 14, ещё 83 воздержались.

Проект «настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова».

По данным агентства, также решено включить в предварительную повестку 73-й сессии ГА ООН вопрос о полном выводе иностранных вооружённых сил с территории республики.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что, по его мнению, разговоры о выводе российских миротворцев из Приднестровья ни к чему не приведут.

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