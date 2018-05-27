Додон считает миротворческую операцию в Приднестровье успешной
- Игорь Додон
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«Я думаю, что ничего из этого реально не выйдет, все это понимают. Те, кто запустил эти разговоры, очень хорошо понимают, что это просто политический шум, внешнеполитический и внутриполитический, но конкретных результатов это не даст», — рассказал Додон.
По его мнению, риторика подобного рода является политическим пиар-ходом в преддверии парламентских выборов в стране.
«Это пиар-ход. Вы мою позицию знаете. Я считаю, что миротворческая операция на Днестре — успешная», — отметил он.
По словам Додона, деятельность миротворцев продолжается в регионе в течение почти трёх десятков лет, и «здесь ничего менять не надо».
В декабре 2017 года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прошла церемония открытия памятника российскому воину-миротворцу.
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