Додон считает миротворческую операцию в Приднестровье успешной

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью ТАСС рассказал, что разговоры о выводе российских миротворцев из Приднестровья ни к чему не приведут.

«Я думаю, что ничего из этого реально не выйдет, все это понимают. Те, кто запустил эти разговоры, очень хорошо понимают, что это просто политический шум, внешнеполитический и внутриполитический, но конкретных результатов это не даст», — рассказал Додон.

По его мнению, риторика подобного рода является политическим пиар-ходом в преддверии парламентских выборов в стране.

«Это пиар-ход. Вы мою позицию знаете. Я считаю, что миротворческая операция на Днестре — успешная», — отметил он.

По словам Додона, деятельность миротворцев продолжается в регионе в течение почти трёх десятков лет, и «здесь ничего менять не надо».

В декабре 2017 года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прошла церемония открытия памятника российскому воину-миротворцу.