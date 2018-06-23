Политолог объяснил призыв Генассамблеи ООН к России по Приднестровью

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Марианна Чурсина
Президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов в разговоре с RT объяснил, почему Генассамблеей ООН был принят молдавский проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

«Эта резолюция укладывается в канву геополитического противостояния между Российской Федерацией и рядом западных стран во главе с США. Поскольку Приднестровье фактически является базовым опорным пунктом России на юго-западе бывшего СССР, то в планах американцев и их союзников стоит не просто вывод российский войск, но и принуждение Приднестровья к капитуляции, расформированию своей государственности и, таким образом, полная зачистка, с точки зрения западников, всего постсоветского пространства», — пояснил он.

Сафонов также напомнил: Оперативная группа российских войск в Приднестровье находится на постоянной основе, что не позволяет Западу выставлять республике ультимативные требования и развязать военный конфликт в случае отказа капитулировать.

«С подачи западного блока делается всё, чтобы избавиться от российского влияния в бывших союзных республиках. Но поскольку приднестровское население полностью поддерживает ситуацию, при которой существует военно-политический союз России и Приднестровья, думается, эти замыслы обречены на провал», — заключил эксперт.

Ранее Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из Приднестровья.

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