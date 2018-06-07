СМИ: Соглашения на сумму более $150 млн подпишут в ходе российско-молдавского форума

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Соглашения на сумму более $150 млн будут подписаны в ходе российско-молдавского форума, который состоится в Кишенёве, пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из организаторов форума, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.

«Большинство проектов будут осуществляться на территории Молдавии. При этом речь идет о сотрудничестве российских и молдавских компаний в области сельского хозяйства, виноделия, логистики, строительства, легкой промышленности и других отраслей», — рассказал он.

По его словам, молдавская сторона надеется, что Россия «вернётся на первое место в рейтинге иностранных инвесторов в молдавскую экономику».

Ранее молдавский президент Игорь Додон заявил, что экономика Молдавии открыта для российских инвесторов.

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