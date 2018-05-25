Додон заявил об открытости экономики Молдавии для российских инвесторов

Экономика Молдавии открыта для российских инвесторов, заявил молдавский президент Игорь Додон в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Во время выступления я отметил открытость молдавской экономики для российских инвесторов. Обратил внимание на то, что Российская Федерация входит в число крупнейших торговых партнёров Молдавии, однако потенциал наших экономических связей реализован далеко не в полном объёме», — написал политик в Facebook.

По его словам, речь идёт не только о торговле, «но и о производственной кооперации, создании совместных предприятий, трансфере технологий, об инфраструктурных, транспортных и логистических проектах».

«Пригласил российских бизнесменов на масштабный Экономический форум, который пройдёт 20—22 сентября в Кишинёве и станет площадкой для ведения переговоров и заключения контрактов», — добавил Додон.

Ранее Додон подтвердил своё участие в ПМЭФ-2018, который пройдёт с 24 по 26 мая.