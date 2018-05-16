Додон подтвердил своё участие в ПМЭФ-2018

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил своё участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 24 по 26 мая.

«Я буду в Санкт-Петербурге на следующей неделе, приму участие в экономическом форуме, как делал это на протяжении последних лет с 2005 года. Скорее всего, там состоится много встреч, уже подтверждена рабочая встреча с председателем Госдумы господином Володиным», — цитирует Додона РИА Новости.

По его словам, при возникновении необходимости может состояться общение и с президентом России Владимиром Путиным.

«ПМЭФ — это важное международное событие, в котором, кстати, примет участие и президент Франции, мы обсуждаем возможность встречи с ним», — подчеркнул молдавский лидер.

Ранее Додон поблагодарил Путина за поддержку в получении Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС.