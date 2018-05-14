Додон поблагодарил Путина за поддержку в получении Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

«По окончании работы заседания Высшего евразийского экономического совета провёл двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — написал Додон в Facebook.

По его словам, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и отметили очень хороший диалог на уровне президентов.

«Вместе с тем я отметил, что в период за 2013—2016 годы товарооборот между Молдовой и Россией упал в 2,8 раза. Однако в 2017 году был отмечен рост, что говорит о необходимости дальнейшей интенсификации отношений для сохранения положительной динамики», — заявил он.

Додон также сообщил Путину, что примет участие в международном экономическом форуме, который пройдёт 24-26 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее Высший евразийский экономический совет проголосовал за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Молдавия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных