Додон поблагодарил Путина за поддержку в получении Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

«По окончании работы заседания Высшего евразийского экономического совета провёл двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — написал Додон в Facebook.

По его словам, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и отметили очень хороший диалог на уровне президентов.

«Вместе с тем я отметил, что в период за 2013—2016 годы товарооборот между Молдовой и Россией упал в 2,8 раза. Однако в 2017 году был отмечен рост, что говорит о необходимости дальнейшей интенсификации отношений для сохранения положительной динамики», — заявил он.

Додон также сообщил Путину, что примет участие в международном экономическом форуме, который пройдёт 24-26 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее Высший евразийский экономический совет проголосовал за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.