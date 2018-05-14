Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) проголосовал за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Как передаёт РИА Новости, решение было принято на заседании совета в узком составе.

«Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин открыл заседание ВЕЭС в Сочи.

Молдавский лидер Игорь Додон неоднократно заявлял, что надеется на получение страной статуса наблюдателя при ЕАЭС в 2018 году.

В настоящее время в Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.