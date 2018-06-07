Додон отметил развитие двусторонних отношений между Молдавией и Россией

Двусторонние отношения между Молдавией и Россией стабильно развиваются. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с послом России в Кишинёве Фаритом Мухаметшиным.

«Вопреки целому ряду недружественных действий со стороны правительства в отношении России двусторонние отношения между нашими странами стабильно развиваются на фоне роста торговли», — написал он в Facebook.

Кроме того, президент Молдавии обсудил с российским послом свой предстоящий визит в Москву.

Как ожидается, в ходе визита Додон примет участие в открытии чемпионата мира по футболу.

Ранее Додон заявил об открытости экономики Молдавии для российских инвесторов.