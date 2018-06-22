Глава МИД Молдавии прокомментировал резолюцию ООН по Приднестровью

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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Приднестровью.

«Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», — заявил дипломат в эфире телеканала TVR.

По его мнению, решение ГА ООН является успехом парламента, правительства и внешнеполитического ведомства Молдавии.

22 июня Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции, призывающий Россию вывести войска из Приднестровья.

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