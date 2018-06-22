Глава МИД Молдавии прокомментировал резолюцию ООН по Приднестровью
«Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», — заявил дипломат в эфире телеканала TVR.
По его мнению, решение ГА ООН является успехом парламента, правительства и внешнеполитического ведомства Молдавии.
22 июня Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции, призывающий Россию вывести войска из Приднестровья.