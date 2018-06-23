Додон: голосованием в ООН кабмин Молдавии устроил очередной антироссийский демарш
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Об этом президент написал в Facebook.
«Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьёзно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев», — заявил Додон.
Он добавил, что завершить приднестровскую миротворческую операцию, являющуюся «одной из самых успешных», можно только после того, как Кишинёв и Тирасполь придут к соглашению о полном урегулировании конфликта.
Додон также выразил надежду на то, что после парламентских выборов будет сформировано новое правительство, ориентированное на взвешенную внешнюю политику в соответствии с национальными интересами.
Ранее Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.