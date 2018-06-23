Додон: голосованием в ООН кабмин Молдавии устроил очередной антироссийский демарш

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство республики, инициируя голосование в ООН по вопросу о российских миротворцах в Приднестровье, совершило очередной антироссийский демарш.
Додон: голосованием в ООН кабмин Молдавии устроил очередной антироссийский демарш
  • ©Mikhael Klimentyev
  • globallookpress.com

Об этом президент написал в Facebook.

«Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьёзно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев», — заявил Додон.

Он добавил, что завершить приднестровскую миротворческую операцию, являющуюся «одной из самых успешных», можно только после того, как Кишинёв и Тирасполь придут к соглашению о полном урегулировании конфликта.

Додон также выразил надежду на то, что после парламентских выборов будет сформировано новое правительство, ориентированное на взвешенную внешнюю политику в соответствии с национальными интересами.

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Приднестровье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить