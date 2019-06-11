«Не соответствует Конституции»: Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что указ о роспуске парламента, подписанный бывшим премьер-министром Павлом Филипом, не соответствует Конституции страны и потому аннулирован. Это решение стало очередным эпизодом борьбы за власть между новым коалиционным правительством и Демократической партией Молдавии, которая потеряла большинство в парламенте. Тем не менее на сторону демократов встал Конституционный суд, который признал формирование коалиции неправомерным, поскольку депутаты якобы не уложились в отведённые законом сроки.

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, который был подписан Павлом Филипом, до недавнего времени занимавшего пост премьер-министра страны. Об этом глава государства сообщил на брифинге 11 июня по итогам заседания Высшего совета безопасности страны.

«Было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам Конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», — заявил Додон, проведя консультации с парламентскими фракциями.

Он также добавил, что Высший совет безопасности Молдавии призвал разблокировать все государственные учреждения и не препятствовать работе законного правительства во главе с премьер-министром Майей Санду.

Напомним, законной работе госведомств препятствуют сторонники Демократической партии Молдовы, которые с 8 июня заблокировали входы в здание. Там круглосуточно дежурят демонстранты, которые разбили палатки. Они не признают правительство Санду.

Митинг сторонников Демократической партии Молдавии

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT отметил, что Демпартия Молдовы пользуется неточными формулировками в Конституции страны, чтобы оспорить законность сформированного правительства. В такой ситуации, по оценке эксперта, Додон принял верное решение, отменив указ о роспуске парламента.

«Решение Додона, безусловно, правильное. Проигравшая и уходящая власть пытается сохранить свои позиции. Тем самым она нарушает самые главные принципы Конституции и народовластия», — пояснил Жарихин.

Роль Конституционного суда

Политический кризис в Молдавии обострился после того, как Демократическая партия страны обратилась в Конституционный суд с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Молдавии и Acum по формированию правящей коалиции. Новое правительство возглавила Майа Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

При этом Конституционный суд Молдавии встал на сторону демократов, назвав действия ПСРМ и Acum неконституционными, поскольку те не смогли договориться в отведённые законом сроки — парламентские выборы состоялись в феврале, однако правящая коалиция сформировалась только 8 июня.

В этой связи КС принял решение временно отстранить от выполнения обязанностей президента Игоря Додона, а исполняющим обязанности главы государства назначить вице-председателя ДПМ Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы.

Между тем президент Молдавии заявил, что решения Конституционного суда ставят под угрозу национальную безопасность республики. По его словам, эти решения были приняты в нарушение Конституции.

«Позиция Высшего совета безопасности по вопросу решений КС: мы приняли к сведению решения КС и считаем, что они арбитральные, приняты в нарушение Конституции и посягают на безопасность страны», — подчеркнул Додон.

Он также отметил, что на прошедшем 11 июня заседании Высшего совета безопасности Молдавии обсуждались и другие решения этого высшего судебного органа. Среди них: оправдание роспуска парламента и признание незаконным формирование правительства премьера Молдавии Майи Санду.

Президент Молдавии Игорь Додон.

Reuters

© Vladislav Culiomza

В Конституционном суде, в свою очередь, заявили об оказываемом на него политическом давлении.

«Конституционный суд Республики Молдавии сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергается в последние дни», — говорится в заявлении инстанции.

В КС также добавили, что судьи не могут быть отстранены от должности до истечения их мандата, а «любое давление или вмешательство со стороны политического класса Молдавии или из-за рубежа недопустимо».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон в интервью изданию «Известия» заявил, что в рамках защиты легитимности власти страны рассматривается возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.

Позиция Демократической партии

Вместе с тем обвинения в узурпации власти звучат и в адрес Игоря Додона. Такое мнение высказывают в Демократической партии Молдовы (ДПМ), которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк. В понедельник, 10 июня, партия объявила о начале кампании по сбору подписей за отставку президента страны. ДПМ призвала законного главу государства покинуть свой пост и объявить о досрочных президентских выборах в Молдавии.

«Демократическая партия Молдовы начинает кампанию по сбору подписей по всей стране с целью увольнения Игоря Додона на основании предательства Родины, незаконного уничтожения ПСРМ (партии социалистов Республики Молдавия. — RT) и узурпации государственной власти», — сообщается на сайте партии.

По мнению Павла Филипа, политической системе страны необходима перезагрузка.

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«Я думаю, что все политики должны продемонстрировать зрелость и ответственность. Очевидно, что мы находимся в тупике. К сожалению, юристы, с которыми мы консультировались, не видят другого выхода, кроме перезагрузки политической системы Молдавии, поэтому я считаю важным важным сесть за стол переговоров, чтобы самим решить проблемы, а не перекладывать их на плечи граждан», — отметил Филип.

Конверт от Плахотнюка

Существуют также данные о том, что ДПМ пытается разрешить кризис и другим путём. Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью изданию «Коммерсант» рассказал, что лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал ему конверт с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — отметил Козак.

Он также посоветовал социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону «не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий».

Член Совета Федерации Алексей Пушков, со своей стороны, назвал это «отчаянным манёвром Плахотнюка».

«Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять. Возможно, даже личную свободу. Но расчёт был неверный», — отметил российский парламентарий.