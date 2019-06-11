Эксперт оценил решение Додона аннулировать указ о роспуске парламента

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал RT аннулирование президентом Молдавии Игорем Додоном указа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Эксперт оценил решение Додона аннулировать указ о роспуске парламента
  • Reuters

«Решение Додона, безусловно, правильное. Проигравшая и уходящая власть пытается сохраниться. Тем самым нарушает самые главные принципы — Конституции и народовластия», — пояснил Жарихин.

По его словам, в молдавской Конституции есть «двойственные места», чем и пользуются представители Демпартии.

Ранее Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии.

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