Эксперт оценил решение Додона аннулировать указ о роспуске парламента
- Reuters
«Решение Додона, безусловно, правильное. Проигравшая и уходящая власть пытается сохраниться. Тем самым нарушает самые главные принципы — Конституции и народовластия», — пояснил Жарихин.
По его словам, в молдавской Конституции есть «двойственные места», чем и пользуются представители Демпартии.
Ранее Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии.