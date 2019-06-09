Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии.

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.

Косачёв напомнил, что как только в парламенте страны приняли решение сформировать правительство и назначить премьера, «Конституционный суд тут же объявил это решение недействительным», инстанция также потребовала распустить парламент и отстранила от власти президента страны Игоря Додона.

«Называя вещи своими именами: вместо защиты политсистемы суд стал её крушить, явно выйдя за рамки своей миссии», — указал сенатор.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в совместном заявлении выразили готовность работать с легитимным правительством Молдавии.

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