Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии.

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.

Косачёв напомнил, что как только в парламенте страны приняли решение сформировать правительство и назначить премьера, «Конституционный суд тут же объявил это решение недействительным», инстанция также потребовала распустить парламент и отстранила от власти президента страны Игоря Додона.

«Называя вещи своими именами: вместо защиты политсистемы суд стал её крушить, явно выйдя за рамки своей миссии», — указал сенатор.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в совместном заявлении выразили готовность работать с легитимным правительством Молдавии.