Додон заявил о готовности сотрудничать со всеми ветвями власти
«Хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в том числе парламентом и правительством, как во внутренней политике, так и во внешней», — написал лидер на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в совместном заявлении выразили готовность работать с легитимным правительством Молдавии.
В свою очередь, Додон призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в стране.
Подробнее о ситуации в республике — в материале RT.