Додон заявил о готовности сотрудничать со всеми ветвями власти

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Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал заявление Европейского союза о поддержке принятых парламентом страны решений и заявил о готовности сотрудничать со всеми ветвями власти.

«Хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в том числе парламентом и правительством, как во внутренней политике, так и во внешней», — написал лидер на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан в совместном заявлении выразили готовность работать с легитимным правительством Молдавии.

В свою очередь, Додон призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в стране.

Подробнее о ситуации в республике — в материале RT.

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