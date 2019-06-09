Премьер Молдавии заявила об отказе следовать решению КС

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Премьер-министр Молдавии Майя Санду в беседе с РИА Новости заявила, что парламент и правительство страны избраны законно, они не будут следовать решениям Конституционного суда (КС) страны.
Премьер Молдавии заявила об отказе следовать решению КС
  • Reuters

«Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем», — указала она.

По словам Санду, КС «не имеет таких полномочий», в связи с этим депутаты и министры не будут подчиняться решениям, «которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон, временно отстранённый Конституционным судом страны от должности, заявил, что Демократическая партия, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, не намерена мирно передать полномочия законным парламенту и правительству, и призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в республике.

Подробнее о происходящем в Молдавии — в материале RT.

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