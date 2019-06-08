КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.
«Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.
Ранее стало известно, что лидер партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаная выбрана председателем молдавского парламента.
Отмечалось, что в голосовании участвовали 58 депутатов, из них 56 поддержали кандидатуру Гречаной.