КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента

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Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

«Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.

Ранее стало известно, что лидер партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаная выбрана председателем молдавского парламента

Отмечалось, что в голосовании участвовали 58 депутатов, из них 56 поддержали кандидатуру Гречаной.

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