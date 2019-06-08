КС Молдавии объявил незаконным назначение Санду премьером
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.
«Объявляется неконституционным указ президента от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на должность премьер-министра», — отмечается в решении суда.
Кроме того, суд признал неконституционным указ о создании правительства.
Ранее КС Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.