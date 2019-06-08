КС Молдавии объявил незаконным назначение Санду премьером

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционными указы о назначении премьер-министром страны Майи Санду.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

«Объявляется неконституционным указ президента от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на должность премьер-министра», — отмечается в решении суда.

Кроме того, суд признал неконституционным указ о создании правительства.

Ранее КС Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.