КС Молдавии объявил незаконным назначение Санду премьером

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Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционными указы о назначении премьер-министром страны Майи Санду.
КС Молдавии объявил незаконным назначение Санду премьером
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

«Объявляется неконституционным указ президента от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на должность премьер-министра», — отмечается в решении суда.

Кроме того, суд признал неконституционным указ о создании правительства.

Ранее КС Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.

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