Додон обратился к мировому сообществу из-за ситуации в Молдавии
«Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству», — заявил он в своём Facebook.
Он отметил, что «вчерашние процессы в парламенте» и формирование нового правительства были поддержаны подавляющим большинством граждан и признаны внешними партнёрами Молдавии на Западе и Востоке.
«В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты», — заявил Додон.
Также он прокомментировал уличные акции в Молдавии, организованные Демпартией. Он призвал всех жителей оставаться дома и «не поддаваться на угрозы и провокации уходящей власти Плахотнюка».
Ранее лидер Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаный стала спикером молдавского парламента.
Также парламент Молдавии утвердил на пост премьер-министра страны сопредседателя блока ACUM Майю Санду.