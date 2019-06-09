Додон обратился к мировому сообществу из-за ситуации в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия страны не собирается мирно передавать власть законным парламенту и правительству и призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в республике.

«Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству», — заявил он в своём Facebook.

Он отметил, что «вчерашние процессы в парламенте» и формирование нового правительства были поддержаны подавляющим большинством граждан и признаны внешними партнёрами Молдавии на Западе и Востоке.

«В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты», — заявил Додон.

Также он прокомментировал уличные акции в Молдавии, организованные Демпартией. Он призвал всех жителей оставаться дома и «не поддаваться на угрозы и провокации уходящей власти Плахотнюка».

Ранее лидер Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаный стала спикером молдавского парламента.

Также парламент Молдавии утвердил на пост премьер-министра страны сопредседателя блока ACUM Майю Санду.