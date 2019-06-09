«Попытка узурпации»: президент Молдавии обвинил оппозицию в нежелании передавать власть легитимному правительству

Президент Молдавии Игорь Додон и новое коалиционное правительство во главе с Майей Санду призывают старый кабмин, который контролируется Демократической партией, сложить полномочия. Демократы во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком отказываются передавать власть легитимному правительству. На сторону Плахотнюка встал Конституционный суд — он санкционировал роспуск парламента. Законодатели, в свою очередь, обратились за поддержкой в Совбез ООН. Глава государства Игорь Додон назвал происходящее попыткой «дальнейшей узурпации власти».

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ближайшее время утвердит новый состав Высшего совета безопасности страны — органа, в состав которого, помимо главы государства, входят силовики, спикер парламента, премьер-министр и члены некоторых парламентских комиссий.

«Все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции», — цитирует президента РИА Новости.

Ранее Додон призвал граждан страны «продолжать борьбу» ради «освобождения Молдавии от криминального диктаторского режима». Об этом глава государства написал утром 9 июня на своей официальной странице в Facebook. В воскресенье Конституционный суд страны постановил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу для роспуска парламента. Тот незамедлительно подписал соответствующий указ, назначив новые выборы на 7 сентября. Однако ни президент, ни избранный в феврале парламент не считают эти действия законными.

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По словам Игоря Додона, происходящее — «это отчаянная попытка воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти». Додон также обвинил Демократическую партию олигарха Владимира Плахотнюка, представители которой ранее формировали правительство, в нежелании «мирно передавать власть законному парламентскому большинству».

«В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты», — заявил молдавский президент.

Игоря Додона поддержал и парламент страны, собравшийся в воскресенье на чрезвычайное заседание. На нём было принято обращение к Совету Безопасности ООН с просьбой рассмотреть ситуацию в Молдавии.

Кроме того, президент намерен обратиться к народу страны в эфире гостелеканала.

Игорь Додон, Павел Филип и Майя Санду

© Vladislav Culiomza, Valentyn Ogirenko, Gleb Garanich/Reuters

Истоки кризиса

Накануне, 8 июня, также на экстренном заседании парламента Молдавии было объявлено о создании нового правительства. После трёх месяцев переговоров Партия социалистов, выступающая за налаживание контактов с Москвой, и прозападный блок ACUM достигли соглашения о формировании коалиционного кабинета министров.

Новым премьер-министром по предложению президента-социалиста Додона была избрана лидер ACUM Майя Санду, ранее занимавшая должность министра образования страны. Кроме того, в прошлом Санду была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Пост спикера парламента достался лидеру социалистов — Зинаиде Гречаный.

Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишинёве. Парламент Молдавии принял декларацию, признающую незаконным назначение Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны, 9 июня

© Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

С этим решением, однако, не согласились представители Демократической партии. Сторонники Владимира Плахотнюка заявили, что будут обжаловать решения парламентариев в Конституционном суде, после чего КС объявил действия президента и парламентариев незаконными. Представитель Демпартии Павел Филип, занимавший до Майи Санду должность премьер-министра, отказался уходить в отставку. По его мнению, легитимно лишь его правительство, а действия парламента и президента — не что иное, как «государственная измена».

Конституционный суд и молдавские демократы утверждают, что парламент должен быть распущен, так как решение о формировании нового правительства было принято якобы уже по завершении срока, отведённого основным законом страны. Владимир Плахотнюк, обвинивший Игоря Додона в узурпации власти, настаивает на досрочных президентских выборах и перевыборах парламента.

Однако в администрации президента Молдавии считают, что за рамки отведённых полномочий вышли именно судьи. Советник Игоря Додона по юридическим вопросам Максим Лебединский сообщил накануне журналистам, что готовит обращение по этому вопросу в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию Совета Европы.

Молдавский парламент принял специальное постановление о признании страны «захваченным государством», вынес вотум недоверия Конституционному суду и проголосовал за отставку руководства молдавской спецслужбы СИБ (Служба информационной безопасности) и Национального антикоррупционного центра. Также молдавские парламентарии заявили, что «государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией».

Владимир Плахотнюк

Reuters

© Vladislav Culiomza

Стоит отметить, что ранее правовые претензии к членам молдавского руководства выдвигали российские правоохранительные органы. В феврале МВД России обвинило Владимира Плахотнюка в организации международной преступной группы, ответственной за вывод из России более 37 млрд рублей. 8 июня спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал действия сил, находившихся у власти в стране, «откровенно криминальными».

Нагнетание напряжённости

С 7 июня сторонники Демократической партии проводят акции протеста в Кишинёве. Сообщается, что у зданий Генпрокуратуры, МВД и правительства неизвестные люди в спортивных костюмах начали устанавливать палатки. Массовые демонстрации сторонников Плахотнюка проходят в центре столицы в воскресенье. Как пишут молдавские СМИ, в Кишинёв из разных районов страны массово свозили людей на автобусах.

Sputnik Moldova сообщает, что на митинге Владимир Плахотнюк призвал своих сторонников «защитить» госучреждения, заблокировав входы в них.

Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа у здания правительства Молдавии в Кишинёве

© Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

В свою очередь, Игорь Додон посоветовал гражданам оставаться дома и не участвовать в акциях протеста против нового правительства, которые инициировала Демпартия.

«Не поддавайтесь на угрозы и провокации уходящей власти Плахотнюка», — подчеркнул президент.

С аналогичным призывом выступила и Майя Санду, зачитав принятую сегодня декларацию о ситуации в стране.

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«Требуем признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию (призываем. — RT) убрать своих людей от государственных учреждений», — цитирует Sputnik Moldova заявление парламента.

Кроме того, Майя Санду обратилась к руководству правоохранительных органов Молдавии в требованием не выполнять приказы, поступающие от «правительства» Филипа, и не блокировать доступ новому руководству страны в административные учреждения. Санду также заявила, что гарантирует силовикам сохранение их рабочих мест.

В то же время глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь заявил, что ведомство находится в подчинении главы МВД в правительстве Павла Филипа.

Назначенный новым министром внутренних дел Андрей Нэстасе в воскресенье призвал органы правопорядка быть верными присяге и народу. Днём ранее он высказал опасение, что прежнее правительство, де-факто контролирующее силовиков, может начать репрессии против парламентариев, членов нового правительства и президента.

«От потерявшей власть Демократической партии можно ожидать что угодно», — цитирует заявление политика ТАСС.

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко, сейчас ни одна из сторон конфликта не готова идти на уступки: Демпартия не готова передать власть, а социалисты и их новые союзники по правительству не намерены поддаваться на провокации.

«Молдавия находится на грани масштабных уличных манифестаций и столкновений, которые необходимо предотвратить, потому что это может привести к гражданской войне», — заявил в разговоре с RT эксперт.

По мнению политолога, осложнение ситуации в Молдавии может негативно сказаться на обстановке в регионе, особенно учитывая замороженный конфликт в Приднестровье.

«То, что сейчас происходит в Молдавии, чревато серьёзными последствиями для многих стран и для международной ситуации в целом», — считает эксперт.

Заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в беседе с RT также подчеркнул, что вероятность эскалации напряжённости в Молдавии крайне велика.

«То, что сейчас там разворачивается, очень похоже на начало если не гражданской войны, то серии больших гражданских столкновений», — утверждает политолог.

«Консультации и переговоры»

Выступая в парламенте страны 9 июня, Игорь Додон подчеркнул, что существует два способа выхода из текущего политического кризиса. Первый — вывести сторонников новой коалиции на улицы и отстоять результаты февральских выборов. Такие призывы, по его словам, уже поступили с мест, но пока, чтобы избежать столкновений со сторонниками Плахотнюка, социалисты отказываются идти на такой шаг.

Сторонники Социалистической партии Молдавии

Reuters

© Gleb Garanich

Второй вариант — давление на Владимира Плахотнюка со стороны «партнёров из-за рубежа на Востоке и Западе».

«Новая молдавская коалиция на первый взгляд выглядит очень странной, потому что у неё разные векторы внешней политики», — отмечает Павел Фельдман.

Но пока прозападный блок ACUM и социалистов объединяет «противодействие олигархам», считает эксперт.

Ранее усилия Партии социалистов и блока ACUM по выходу из сложившейся ситуации поддержали главы диппредставительств России, США и Европейского союза в Молдавии. В свою очередь, Дмитрий Козак положительно оценил нацеленность иностранных дипломатов на разрешение политического кризиса в республике.

«С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским союзом и США. Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане, факт — ещё одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе», — цитирует Козака РИА Новости.

На прошлой неделе визиты в Молдавию, помимо Козака, нанесли европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и глава отдела Восточной Европы Госдепартамента США Брэдли Фреден.

По мнению Александра Шевченко, всем участникам политического конфликта в Молдавии «необходимы выдержка, спокойствие, поиск компромиссов». Также свою роль в деэскалации конфликта, по его мнению, могут сыграть усилия международной дипломатии.