Козак назвал «криминальными» действия бывших властей Молдавии

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал действия находившихся у власти сил «откровенно криминальными».

«Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике», — цитирует РИА Новости Козака.

Козак отметил, что «становятся ещё более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости «деокупации» Молдовы от криминального режима».

Ранее парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».

Отмечалось, что в документе выражается вотум недоверия Конституционному суду и содержится требование отправить в отставку руководителей Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.