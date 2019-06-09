Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»

Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством». Об этом информирует ТАСС.

«Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией», — говорится в документе.

В декларации говорится, что «имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества».

Отмечается, что в документе выражается вотум недоверия Конституционному суду (КС), кроме того в декларации содержится требование отправить в отставку руководителей Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Ранее КС Молдавии признал неконституционными указ о назначении премьер-министром страны Майи Санду.

Отмечалось, что КС также суд признал неконституционным указ о создании правительства.