ЕС призвал к спокойствию и диалогу в Молдавии

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Евросоюз призывает стороны в Молдавии к спокойствию и диалогу на фоне последних событий в республике. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС призывает к спокойствию и сдержанности. Демократически избранные представители должны найти путь продвижения вперёд посредством диалога», — указывается в заявлении.

В документе подчёркивается, что ЕС также ожидает, что Молдавия «будет уважать верховенство закона и гарантирует демократию в соответствии с основными принципами соглашения об ассоциации».

Ранее парламент Молдавии утвердил на пост премьер-министра страны Майю Санду.

Также сообщалось, что лидер Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаный стала спикером молдавского парламента

При этом Конституционный суд Молдавии объявил незаконными назначение Санду премьером и избрание Гречаной спикером парламента.

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