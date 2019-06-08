Новое правительство Молдавии принесло присягу

Президент Молдавии Игорь Додон привёл к присяге новый состав кабинета министров во главе с Майей Санду.

«Я уверен, что от возможностей Майи Санду зависит, насколько функциональным будет это правительство, я надеюсь, что это будет хорошее правительство», — приводит слова Додона РИА Новости.

Он призвал политиков идти на компромиссы, отметив, что возглавлять правительство в нынешней ситуации — это большая ответственность.

Ранее парламент Молдавии утвердил на пост премьер-министра страны Майю Санду.

Также сообщалось, что лидер партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаный стала спикером молдавского парламента.