КС Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Филипу

Короткая ссылка
Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Его полномочия для роспуска парламента передали и.о. премьер-министра Павлу Филипу.
КС Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Филипу
  • РИА Новости

«В соответствии со ст. 91 Конституции, действующий премьер-министр Павел Филип, временно исполняющий обязанности президента Республики Молдова, обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента десятого созыва, и в зависимости от обстоятельств издаст указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов», — говорится в сообщении на сайте Конституционного суда Молдавии.

Кроме того, суд подчеркнул, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия страны не собирается мирно передавать власть законным парламенту и правительству и призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить