КС Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Филипу

Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Его полномочия для роспуска парламента передали и.о. премьер-министра Павлу Филипу.

«В соответствии со ст. 91 Конституции, действующий премьер-министр Павел Филип, временно исполняющий обязанности президента Республики Молдова, обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента десятого созыва, и в зависимости от обстоятельств издаст указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов», — говорится в сообщении на сайте Конституционного суда Молдавии.

Кроме того, суд подчеркнул, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия страны не собирается мирно передавать власть законным парламенту и правительству и призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в республике.