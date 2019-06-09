В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

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Европейский союз поддерживает и считает легитимными решения, принятые парламентом Молдавии. Об этом заявили глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.
В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии
  • Reuters

«Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем cоглашении об ассоциации», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Также в ЕС призвали стороны к диалогу и сдержанности для разрешения политического кризиса.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности

Впоследствии молдавский парламент принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством». 

Подробнее о внутриполитической ситуации в Молдавии — в материале RT.

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