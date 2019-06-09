Подписан указ о роспуске парламента Молдавии

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, наделённый Конституционным судом полномочиями президента, сообщил, что подписал указ о роспуске парламента страны.

Как сообщает РИА Новости, досрочные выборы должны состояться 7 сентября.

«КС констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», — заявил Филип на брифинге.

Ранее Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Его полномочия для роспуска парламента передали и. о. премьер-министра Павлу Филипу.

Додон заявил, что решение Конституционного суда является отчаянным шагом ради узурпации власти.