Подписан указ о роспуске парламента Молдавии
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Как сообщает РИА Новости, досрочные выборы должны состояться 7 сентября.
«КС констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», — заявил Филип на брифинге.
Ранее Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Его полномочия для роспуска парламента передали и. о. премьер-министра Павлу Филипу.
Додон заявил, что решение Конституционного суда является отчаянным шагом ради узурпации власти.