КС Молдавии призвал политиков действовать в рамках закона

Конституционный суд (КС) Молдавии, ранее санкционировавший роспуск легитимного парламента страны, осудил оказываемое на инстанцию давление.

«Конституционный суд Республики Молдавии сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергается в последние дни», — говорится в соответствующем заявлении КС.

По словам представителей инстанции, те, кто в призывает к роспуску суда, «фактически являются врагами демократии».

При этом в КС добавили, что судьи не могут быть отстранены от должности до истечения их мандата, а «любое давление или вмешательство со стороны политического класса Молдавии или из-за рубежа недопустимо».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон в беседе с газетой «Известия» заявил, что власти страны рассматривают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.

Подробнее о внутриполитической ситуации в республике — в материале RT.