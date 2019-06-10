Армия Молдавии не станет вмешиваться в политический кризис в стране
- Reuters
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
«Национальная армия Молдавии продолжит работу в обычном режиме, не будет вмешиваться в кризис и останется в стороне от политических игр», — указывается в сообщении.
В Минобороны отметили, что до тех пор, пока не будет определённой ясности в политической ситуации в стране, Национальная армия Молдавии будет подчиняться только конституционному порядку.
Ранее спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный объявила о намерении обратиться в ЕСПЧ после решения Конституционного суда страны о роспуске законодательного органа республики.
Подробнее о ситуации в Молдавии — в материале RT.