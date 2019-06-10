Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона

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Демократическая партия Молдавии объявила о начале кампании по сбору подписей за отставку президента страны Игоря Додона, сообщили в пресс-службе политического объединения.
Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона
  • Reuters

«Демократическая партия Молдовы начинает кампанию по сбору подписей по всей стране с целью увольнения Игоря Додона на основании предательства Родины, незаконного уничтожения ПСРМ (партии социалистов Республики Молдавия. — RT) и узурпации государственной власти», — говорится в сообщении на сайте партии.

В партии подчеркнули, что данный шаг позволит удовлетворить потребности 30 тыс. граждан Молдавии, вышедших на мирную акцию протеста 9 июня в поддержку конституционного строя страны. 

Демократическая партия призвала Додона покинуть свой пост и объявить о досрочных президентских выборах в Молдавии.

Ранее в Минобороны Молдавии отказались от участия в «политических играх» в стране.

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаной председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.

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