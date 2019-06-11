Додон аннулировал указ о роспуске парламента

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Додона, он провёл консультации с парламентскими фракциями.

«...Было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», — сказал Додон.

9 июня стало известно, что Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Его полномочия для роспуска парламента передали и. о. премьер-министра Павлу Филипу.

Также Демократическая партия Молдавии объявила о начале кампании по сбору подписей за отставку президента страны Игоря Додона.

Подробнее о внутриполитической ситуации в республике — в материале RT.

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