Додон аннулировал указ о роспуске парламента
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Додона, он провёл консультации с парламентскими фракциями.
«...Было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», — сказал Додон.
9 июня стало известно, что Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Его полномочия для роспуска парламента передали и. о. премьер-министра Павлу Филипу.
Также Демократическая партия Молдавии объявила о начале кампании по сбору подписей за отставку президента страны Игоря Додона.
Подробнее о внутриполитической ситуации в республике — в материале RT.