Глава Демпартии Молдавии передал России письмо с предложением

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Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк в ходе встречи передал конверт, в котором содержалось предложение о «радикальном изменении внешнеполитического курса Молдавии».

По словам Козака, Плахотнюк передал конверт с предложениями об условиях создания коалиции с Партией социалистов 3 июня в конце встречи с членами Демпартии. Козак добавил, что Плахотнюк находился в этот момент в присутствии своих соратников.

Вице-премьер рассказал, что в письме содержались предложения откровенно антироссийской Демпартии по «радикальному изменению внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию». Также Плахотнюк предложил урегулировать конфликт в Приднестровье на основе федерализации Молдавии.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту (Молдавии Игорю Додону . — RT) даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий», — сказал Козак. 

Ранее Додон в интервью «Известиям» заявил, что власти Молдавии рассматривают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда. 

10 июня Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона

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