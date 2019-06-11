Глава Демпартии Молдавии передал России письмо с предложением
По словам Козака, Плахотнюк передал конверт с предложениями об условиях создания коалиции с Партией социалистов 3 июня в конце встречи с членами Демпартии. Козак добавил, что Плахотнюк находился в этот момент в присутствии своих соратников.
Вице-премьер рассказал, что в письме содержались предложения откровенно антироссийской Демпартии по «радикальному изменению внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию». Также Плахотнюк предложил урегулировать конфликт в Приднестровье на основе федерализации Молдавии.
«Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту (Молдавии Игорю Додону . — RT) даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий», — сказал Козак.
Ранее Додон в интервью «Известиям» заявил, что власти Молдавии рассматривают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.
10 июня Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона