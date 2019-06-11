Додон назвал пути выхода из ситуации в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» заявил, что молдавские власти рассматривают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда. 

По его словам, власти Молдавии «рассматривают разные варианты выхода из сложившейся ситуации».

Он предположил, что некоторые судьи КС Молдавии в ближайшее время могут поменять свои позиции. 

«Мы также рассматриваем возможность изменить закон о назначении и снятии судей КС», — заявил Додон.

Также он сообщил, что молдавские власти будут «повышать давление внутри страны». Додон добавил, что в случае необходимости они «начнут выводить людей на улицы».

«Вместе с тем я думаю, что ключевым элементом станет внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами», — сказал молдавский президент.

Ранее Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона.

8 июня КС Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — главой правительства.

Также КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу с целью роспуска парламента.

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