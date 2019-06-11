Додон назвал пути выхода из ситуации в Молдавии
По его словам, власти Молдавии «рассматривают разные варианты выхода из сложившейся ситуации».
Он предположил, что некоторые судьи КС Молдавии в ближайшее время могут поменять свои позиции.
«Мы также рассматриваем возможность изменить закон о назначении и снятии судей КС», — заявил Додон.
Также он сообщил, что молдавские власти будут «повышать давление внутри страны». Додон добавил, что в случае необходимости они «начнут выводить людей на улицы».
«Вместе с тем я думаю, что ключевым элементом станет внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами», — сказал молдавский президент.
Ранее Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона.
8 июня КС Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — главой правительства.
Также КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу с целью роспуска парламента.