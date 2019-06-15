«Политический кризис преодолён»: КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня. Постановления, которые предусматривали роспуск парламента и передачу президентских полномочий и. о. премьер-министра Павлу Филипу, стали одной из причин правительственного кризиса в республике. Ранее правительство Филипа объявило об отставке. Эксперты полагают, что основная причина поражения демократов заключается в отсутствии поддержки со стороны внешних партнёров.

Решение Конституционного суда Молдавии о незаконности назначения Майи Санду на пост премьер-министра аннулировано. Об этом заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7—9 июня», — цитирует его РИА Новости.

По словам политологов, такое решение судебной инстанции означает, что правившая прежде в республике Демократическая партия Молдовы (ДМП) уже не сможет настаивать на отмене итогов парламентских выборов.

«Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7—9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис преодолён», — отметил президент Молдавии Игорь Додон

Решение молдавского КС положительно оценили в Москве.

«Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. <...> Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы», — говорится в сообщении МИД РФ.

«Не поддаваться на провокации»

Напомним, в республике на днях завершился крупный правительственный кризис, развернувшийся в начале июня.

По итогам состоявшихся в феврале парламентских выборов в законодательное собрание прошли три партии — Партия социалистов (она поддерживает политику действующего президента Игоря Додона), проевропейский блок Acum («Сейчас») и Демократическая партия, имевшая прежде большинство в парламенте.

Однако на этот раз демократам не удалось достичь аналогичного результата — каждая из политических сил получила примерно треть мандатов. Как следствие, на протяжении трёх месяцев партии не могли сформировать правящую коалицию — это предельный срок, который отводится законодательством на создание нового кабмина.

Тем не менее, 8 июня социалистам всё-таки удалось договориться с Acum о создании коалиционного правительства. Новым премьер-министром страны была назначена Майя Санду, возглавляющая Партию действия и солидарности, входящую в блок Acum, должность спикера парламента заняла представитель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Однако Демпартия не стала признавать своё поражение и переходить в оппозицию — в стране возникло двоевластие, так как правительство Филипа отказалось уходить в отставку. Конституционный суд в очередной раз разрешил Павлу Филипу взять на себя полномочия президента. Таким образом руководство Демпартии рассчитывало распустить парламент и назначить досрочные перевыборы.

В свою очередь, парламент отказался признавать решение КС, выразив этой инстанции вотум недоверия.

Глава государства Игорь Додон назвал действия демократов попыткой узурпировать власть.

ДМП во главе с Владимиром Плахотнюком отказались подчиниться требованиям законно избранного парламента. Вместо этого соратники партии начали блокировать государственные учреждения, а также собрались на митинг в центре Кишинёва.

11 июня президент аннулировал решение кабмина Филипа о роспуске законодательного собрания, о чём он сообщил по итогам заседания Высшего совета безопасности республики.

«Было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам Конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», — заявил глава государства.

Майя Санду.

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Одновременно Совбез обратился к Демпартии с призывом прекратить блокаду государственных учреждений в стране и не мешать работе законно избранного парламента. Сами депутаты направили обращение к международному сообществу и ООН с просьбой оценить политическую ситуацию в республике.

«Требуем признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей от государственных учреждений. Призываем всех граждан страны не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях протеста, чтобы не привести страну к гражданскому противостоянию», — говорилось в принятой парламентом декларации.

По данным телеканала TV8, Демпартия планировала заручиться поддержкой Вашингтона, попытавшись убедить американских партнёров в том, что правительственный кризис в республике якобы организовала Москва. Об этом молдавский канал сообщил со ссылкой на неназванные источники, официального подтверждения этой информации нет.

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Зато достоверно известно о попытках Демпартии заручиться поддержкой России, о чём рассказал в интервью изданию «Коммерсант» спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак. Выяснилось, что представители молдавской политической силы, традиционно придерживающейся антироссийского курса, передали в Москву конверт с предложениями.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — рассказал Козак.

Впрочем, несмотря на отчаянные усилия, демократам так и не удалось получить поддержку извне, отмечают эксперты.

«Демпартия была вынуждена уступить именно потому, что её не поддержали внешние игроки», — отметил в интервью RT директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Оздоровить ситуацию в стране»

Со своей стороны Игорь Додон заявил, что руководство Демократической партии рискует оказаться под международными санкциями из-за своих действий.

«Внешнее и внутреннее давление будет расти. Может дойти до персональных санкций в отношении лидеров ДПМ, некоторых членов Конституционного суда и министров <…> Это означает запрет на въезд в ту или иную страну. Это очень реально»,— заявил глава государства в интервью телеканалу «Moldova 1», добавив, что российские правоохранительные органы уже возбудили ранее уголовное дело против Владимира Плахотнюка.

Митинг сторонников Демократической партии Молдовы.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Напомним, МВД России инициировало уголовное дело в отношении молдавского олигарха по обвинению в организации международного преступного сообщества и вывода и отмывания миллиардов рублей из РФ. Второй обвиняемый по делу, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон был ранее осуждён на родине за хищение и отмывание средств на 18 лет лишения свободы. Также против Плахотнюка ранее в России было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства.

Отметим, что Демпартия не дождалась поддержки и от ЕС. В итоге партии Владимира Плахотнюка всё же пришлось признать своё поражение. В пятницу Павел Филип объявил о своей отставке с поста премьер-министра и пожелал успехов новому кабмину под руководством Майи Санду. Одновременно в отставку ушли все министры правительства Филипа.

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На решение Демпартии незамедлительно отреагировали в Вашингтоне.

«Соединённые Штаты приветствуют заявление Демократической партии о выходе из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, образованной демократически избранным парламентом», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

Как заявил журналистам Дмитрий Козак, Россия, США и Евросоюз смогли занять общую позицию по вопросу молдавского политического кризиса. По словам политика, тот факт, что благоразумие в итоге одержало верх над «безумными и авантюрными действиями» прежнего режима, вызывает удовлетворение.

«Надеюсь, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране», — отметил российский политик.

В конце недели в молдавских СМИ появилась информация о массовом отъезде из страны деятелей, связанных с Демократической партией.

Так, пресс-служба ДМП сообщила, что Плахотнюк накануне покинул территорию республики. В окружении политика призвали «избегать спекуляций и непроверенной информации» и уточнили, что Плахотнюк направился к своей семье на несколько дней.

Владимир Плахотнюк.

Reuters

© Vladislav Culiomza

По сведениям молдавского телевидения, буквально за несколько часов из столицы республики вылетели несколько частных самолётов, на пути к аэропорту Кишинёва образовались пробки.

СМИ связывают эту активность с отставкой правительства Демпартии.

«Парламент легитимен»

У Молдавии действительно появились шансы на обновление и оздоровление политической, а также социально-экономической конъюнктуры, считают эксперты.

В последние годы власть в Молдавии фактически полностью принадлежала Владимиру Плахотнюку, в результате чего обстановка в стране в самых различных сферах жизнедеятельности оставалась крайне тяжёлой, считает Григорий Добромелов. Тот факт, что рычаги власти теперь не находятся в руках олигарха — позитивный сигнал, уверен эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко.

«Смена правящей коалиции, в первую очередь, может принести республике улучшение социально-экономического положения», — прогнозирует эксперт.

Однако Плахотнюк — не тот человек, который так просто откажется от борьбы за власть, считают специалисты. Проиграв этот раунд политической гонки, олигарх непременно попытается отвоевать обратно утраченные позиции.

Владимир Плахотнюк и Павел Филип на митинге в Кишиневе.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Плахотнюк уехал из страны, опасаясь ареста. Однако он может вернуться с новой коалицией и поддержкой внешних игроков. Для этого у него достаточно ресурсов», — считает Григорий Добромелов.

По его мнению, пришедшая к власти коалиция не отличается сплочённостью и была создана лишь для противодействия общему противнику в лице Демократической партии. У ситуативных союзников немало противоречий, и это в будущем может сыграть на руку Плахотнюку, отмечает Добромелов.

«Основная причина разногласий между социалистами и блоком Acum — внешнеполитическая линия. Майя Санду сторонник того, чтобы Молдавия сближалась только с Европейским союзом, а Додон — и с Россией, и с ЕС, поэтому в данной ситуации им придётся искать компромисс», — пояснил эксперт.

В то же время, решение Конституционного суда об отмене своего решения о досрочном роспуске парламента стало крупным ударом по ДПМ, считают политологи.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, это ставит крест на многих надеждах ДПМ.

«Это означает, что парламент легитимен, никаких досрочных выборов Конституционный суд не инициирует, всё может работать в штатном режиме. Юридический конфликт подходит к концу, и, я думаю, через какое-то время он будет окончательно завершён», — подчеркнул Брутер.

Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко. По его мнению, ДПМ лишилась политических ресурсов и проиграла борьбу за власть.

«Хотя демократы ещё планируют проводить митинги, но, лишившись административного ресурса, ДПМ вряд ли чего-то добьётся. Поэтому их заявления о готовности продолжить борьбу — это в большей мере пиар, руководство партии деморализовано», — подытожил эксперт.