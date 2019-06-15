США приветствовали решение об отставке правительства Молдавии

Соединённые Штаты приветствовали решение об отставке правительства Павла Филипа в Молдавии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о выходе из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, образованной демократически избранным парламентом», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что США «воодушевлены тем, что как новая коалиция, так и бывшее правительство взяли на себя обязательства по мирной передаче власти, отражающей волю народа Молдовы» и призывают «к сдержанности в это переходное время».

Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Филипа уходит в отставку.