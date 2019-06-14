Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку
- Reuters
Трансляция брифинга Чеботаря велась на странице Демпартии в Facebook.
По его словам, соответствующее решение Демпартия приняла в ходе заседания Национального политического совета 14 июня.
«Демпартия решила, что правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом с сегодняшнего дня уходит в отставку», — заявил он.
Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил, что молдавские власти рассматривают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.
Конституционный суд Молдавии передал полномочия президента и. о. премьера страны Павлу Филипу с целью роспуска парламента.
После этого Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.