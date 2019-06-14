Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку

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Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку
  • Reuters

Трансляция брифинга Чеботаря велась на странице Демпартии в Facebook.

По его словам, соответствующее решение Демпартия приняла в ходе заседания Национального политического совета 14 июня. 

«Демпартия решила, что правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом с сегодняшнего дня уходит в отставку», — заявил он.

Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил, что молдавские власти рассматривают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.

Конституционный суд Молдавии передал полномочия президента и. о. премьера страны Павлу Филипу с целью роспуска парламента.

После этого Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

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