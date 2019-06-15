Эксперт оценил решение КС Молдавии об отмене роспуска парламента

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Конституционного суда Молдавии об отмене решений, спровоцировавших кризис в стране.
Эксперт оценил решение КС Молдавии об отмене роспуска парламента
  • Reuters

«Это означает, что парламент легитимен, никаких досрочных выборов Конституционный суд не инициирует, всё может работать в штатном режиме. Юридический конфликт подходит к концу, и, я думаю, через какое-то время он будет окончательно завершён», — заявил Брутер.

Он отметил, что юридический кризис в Молдавии полностью преодолён.

При этом, по словам эксперта, для того чтобы «формально пережить» кризис в обществе, потребуется около двух недель. 

«Чтобы его фактически пережить, необходимо более долгое время», — объяснил эксперт.

Ранее Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране. 

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить