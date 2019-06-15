Эксперт оценил решение КС Молдавии об отмене роспуска парламента

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Конституционного суда Молдавии об отмене решений, спровоцировавших кризис в стране.

«Это означает, что парламент легитимен, никаких досрочных выборов Конституционный суд не инициирует, всё может работать в штатном режиме. Юридический конфликт подходит к концу, и, я думаю, через какое-то время он будет окончательно завершён», — заявил Брутер.

Он отметил, что юридический кризис в Молдавии полностью преодолён.

При этом, по словам эксперта, для того чтобы «формально пережить» кризис в обществе, потребуется около двух недель.

«Чтобы его фактически пережить, необходимо более долгое время», — объяснил эксперт.

Ранее Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.