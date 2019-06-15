КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
- Reuters
«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7—9 июня», — цитирует его РИА Новости.
8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.
Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.
Подробнее о внутриполитической ситуации в республике — в материале RT.