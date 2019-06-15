КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране. Об этом сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.

«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7—9 июня», — цитирует его РИА Новости.

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.

Подробнее о внутриполитической ситуации в республике — в материале RT.