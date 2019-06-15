Додон сообщил о преодолении политического кризиса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отмена Конституционным судом своих прошлых решений от 7—9 июня позволила преодолеть политический кризис в республике. Об этом он написал в Facebook.

«Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7—9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены», — отметил Додон.

Ранее КС Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС принял решение временно отстранить от выполнения обязанностей президента Игоря Додона, а исполняющим обязанности главы государства назначить вице-председателя ДПМ Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы.

Подробнее о внутриполитической ситуации в республике — в материале RT.