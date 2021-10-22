Глава МИД Молдавии обсудил с «Нафтогазом» бесперебойные поставки газа

Глава МИД Молдавии, вице-премьер страны Николай Попеску провёл переговоры о бесперебойных поставках газа в республику с директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Как сообщает пресс-служба МИД Молдавии, обсуждение проходило в украинской столице.

«Официальные лица обсудили технические решения, которые могут быть реализованы в сотрудничестве с украинскими властями для бесперебойных поставок природного газа в Молдавию», — говорится в публикации.

Особое внимание на переговорах было уделено взаимодействию в сфере энергетики для диверсификации источников поставок газа в республику. Стороны договорились о создании рабочей группы, чтобы Украина поделилась опытом импорта газа.

В декабре 2020 года Молдавия продлила с «Газпромом» контракт на поставку газа в республику до конца 2021 года.

В октябре 2021-го компания «Молдовагаз» призвала граждан Молдавии временно сократить ежедневное потребление газа из-за напряжённой ситуации на энергетическом рынке.