В Кремле заявили об открытости «Газпрома» к продолжению переговоров с Молдавией

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«Газпром» открыт к продолжению переговоров с Молдавией по газовому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об открытости «Газпрома» к продолжению переговоров с Молдавией
  • РИА Новости

«Газпром» открыт для продолжения контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — сообщил Песков.

Он также отметил существующую задолженность молдавской стороны перед компанией.

«Существует задолженность Молдавии перед «Газпромом», задолженность весьма серьёзная, растущая. И существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта», — пояснил Песков.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что для обсуждения встречи молдавского и российского лидеров необходимо достичь прогресса в решении двусторонних вопросов.

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