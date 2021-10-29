В Кремле заявили об открытости «Газпрома» к продолжению переговоров с Молдавией
- РИА Новости
«Газпром» открыт для продолжения контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — сообщил Песков.
Он также отметил существующую задолженность молдавской стороны перед компанией.
«Существует задолженность Молдавии перед «Газпромом», задолженность весьма серьёзная, растущая. И существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта», — пояснил Песков.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что для обсуждения встречи молдавского и российского лидеров необходимо достичь прогресса в решении двусторонних вопросов.