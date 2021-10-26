Молдавия заключила контракт о закупке газа у нидерландской компании

Власти Молдавии заявили о заключении контракта о закупке 1 млн куб. м газа у нидерландской компании Vitol.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство публичной собственности при кабмине республики.

«Один из трёх крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграл объявленный Energocom тендер по закупке 1 млн куб. м природного газа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Молдавия заключила контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской энергетической компании PGNiG на фоне газового кризиса в стране.

При этом в Кишинёве заявили, что продолжают вести переговоры с «Газпромом» о подписании долгосрочного соглашения.