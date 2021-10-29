Депутат Ананских поддержал продление контракта «Газпрома» на поставку газа в Молдавию

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал продление контракта «Газпрома» на поставку газа в Молдавию.

По мнению депутата, главным стало то, что «условия взаимовыгодные».

«Безусловно, для Молдавии газ из России — самый дешёвый. Я рад, что правительство Молдавии не пошло по пути Украины и ради того, чтобы было хуже России, (не стали. — RT) закупать дороже газ в другом месте», — подчеркнул он.

Ананских добавил, что «Газпром» — это «компания, которая работает в рыночных отношениях».

«Контракты все обсуждаются с учётом взаимовыгодности для самой компании и всех акционеров. Я рад, что стороны нашли ту золотую середину, которая устроила обе стороны и что заключён контракт на долгий период», — заключил парламентарий.

Ранее российская компания «Газпром» прокомментировала информацию о продлении контракта на поставку газа в Молдавию.

В заявлении компании говорится, что контракт продлён на пять лет.

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