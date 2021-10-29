Молдавия продлила контракт о поставках газа с «Газпромом» на пять лет
- © AP Photo / Aurel Obreja Читать в
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры Молдавии.
Переговоры между делегацией республики и российской компанией проходили в Санкт-Петербурге.
«В рамках соглашения контракт между «Газпромом» и «Молдовагаз» будет продлён на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», — говорится в тексте заявления.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.
29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» открыт к продолжению переговоров с Молдавией.