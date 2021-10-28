Премьер Молдавии отметила прогресс на переговорах с «Газпромом» по газу

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по газу достигнут определённый прогресс.
Премьер Молдавии отметила прогресс на переговорах с «Газпромом» по газу
  • Reuters

«Переговоры идут. Регистрируется определённый прогресс. В то же время мы хотим иметь другие альтернативы на долгосрочную перспективу», —  приводит ТАСС её слова на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Молдавия — ЕС в Брюсселе.

Гаврилица подчеркнула, что Кишинёв не может закупать газ по рыночным ценам, а также на условиях, которые предлагает российская компания.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что переговоры по газу «проходят сложно», однако Кишинёв желает подписать долгосрочный контракт.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.

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