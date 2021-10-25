Вице-премьер Молдавии заявил о планах продолжить переговоры с «Газпромом» 27 октября

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что 27 октября встретится в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа.

«В среду у меня состоится встреча с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, чтобы продолжить переговоры. Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт», — сказал Спыну на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в «Газпроме» не исключили остановки поставок газа Молдавии с 1 декабря, если со стороны Кишинёва не будет полностью произведена оплата поставок газа и подписан новый контракт.

Как отметил официальный представитель компании, в настоящее время «тело долга составляет $433 млн», а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности — $709 млн.

В Кремле рассчитывают, что переговоры сторон о поставках природного газа продолжатся.