В «Газпроме» заявили о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря

Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.

«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идёт навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», — цитирует его ТАСС.

Куприянов добавил, что российская сторона также готова прекратить поставки газа.

«Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдавию», — отметил он.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала переговоры с Россией на тему поставок газа. По её словам, Кишинёв считает, что долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с «Газпромом».

В середине октября в Молдавии правительство объявило чрезвычайное положение на 30 дней из-за сложностей в сфере энергетики.